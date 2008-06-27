ПроизводствоCapacity Pictures, MJ Films, The Cloudland Company
Другие названия
Finding Amanda, À Procura de Amanda, Amandat otsides, Buscando a Amanda, Buscant l'Amanda, În cautarea Amandei, Iskanje Amande, Kłopoty z Amandą, Las Vegas - Terapia per due, Procurando Amanda, Szesz, szex és steksz, Ta gyrismata tis tyhis, В търсене на Аманда, Найти Аманду
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Taylor MendonТы и я — мы живём, чтобы ошибаться. Нам нужен в жизни человек, который смотрит на нас, когда мы лажаем, и помнит, кем мы были, кем могли бы стать. Если такого человека нет, остаёшься один. Рано или поздно, оставшись наедине со своими чертовски сломанными идеями, ты просто сорвёшься с этой проклятой планеты. Потеряешь такого человека — всё, конец.