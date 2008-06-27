Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В поисках Аманды
2 постера
Киноафиша Фильмы В поисках Аманды

В поисках Аманды

Finding Amanda 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 27 июня 2008
MPAA R
Сборы в мире $77 410
Производство Capacity Pictures, MJ Films, The Cloudland Company
Другие названия
Finding Amanda, À Procura de Amanda, Amandat otsides, Buscando a Amanda, Buscant l'Amanda, În cautarea Amandei, Iskanje Amande, Kłopoty z Amandą, Las Vegas - Terapia per due, Procurando Amanda, Szesz, szex és steksz, Ta gyrismata tis tyhis, В търсене на Аманда, Найти Аманду
Режиссер
Питер Толан
В ролях
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Taylor Mendon Ты и я — мы живём, чтобы ошибаться. Нам нужен в жизни человек, который смотрит на нас, когда мы лажаем, и помнит, кем мы были, кем могли бы стать. Если такого человека нет, остаёшься один. Рано или поздно, оставшись наедине со своими чертовски сломанными идеями, ты просто сорвёшься с этой проклятой планеты. Потеряешь такого человека — всё, конец.
