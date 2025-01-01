Меню
Мора Тирни
Награды
Награды и номинации Моры Тирни
Maura Tierney
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Моры Тирни
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
