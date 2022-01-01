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Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович
Daniela Stoyanovich
О персоне
Фильмография
Даниэла Стоянович
Daniela Stoyanovich
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Дата рождения
27 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Ниш, Югославия (Сербия)
Рост
168 см
Биография Даниэлы Стоянович
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Фильмография Даниэлы Стоянович
Последняя ночь
драма
2015, США
6.0
Мишень
драма
2011, Россия
7.0
Багровый цвет снегопада
мелодрама, драма, исторический
2008, Россия
5.0
Дикое поле
драма
2008, Россия / Казахстан
7.0
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