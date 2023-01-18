Помните эту красавицу-сербку? Даже в 52 года россияне от нее в восторге (фото)

Даниэла Стоянович начала строить актерскую карьеру в 2002 году, переехав из родной Сербии в Санкт-Петербург. Артистка довольно быстро прославилась и завоевала любовь поклонников: она приняла участие, например, в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», а после этого продолжила покорять российское кино.

Так, за годы карьеры она снялась в 31 фильме и сериале. В ее послужном списке значатся ленты «Небесный суд», «Палач» и проект «Мосгаз», где она исполнила роль супруги главного героя, следователя Ивана Черкасова.

В России Стоянович обрела не только творческий успех, но и личное счастье. Несколько лет назад она познакомилась с клавишником группы «Аквариум» Андреем Суротдиновым, который стал ее мужем. И именно Суротдинов в своих социальных сетях делится снимками супруги, которые до сих пор собирают множество комплиментов. Как отмечают поклонники, 52-летняя артистка, несмотря на свой возраст, отличается красотой, а армия ее фанатов только увеличивается.