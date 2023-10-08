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Сидит на двух стульях: Негода неспроста не смогла порвать связи с родиной

8 октября 2023 08:00
Сидит на двух стульях: Негода неспроста не смогла порвать связи с родиной

Актриса преследует свои интересы.

Наталья Негода давно переехала в США. Актриса была уверена, что ей хватит красоты и таланта, чтобы покорить Голливуд. Несмотря на эмиграцию, она не стала сжигать все мосты.

На «фабрике грез» артистка снялась в нескольких ярких картинах. Правда, бешеной популярности эти проекты ей не принесли. Со временем зарубежные режиссеры утратили интерес к русской красавице. И тогда звезде «Маленькой Веры» не оставалось ничего другого, кроме как приехать в Россию.

Сегодня знаменитость благополучно сидит на двух стульях. Возвращаться на родину она не собирается. Здесь Наталья Игоревна зарабатывает деньги, а жить продолжает в Штатах.

Впрочем, поклонники не осуждают ее за этот выбор. И отмечают, что Негода достаточно разборчива, когда дело доходит до новых предложений.

«Не снимается абы где. Она знает себе цену. Пути у всех разные», — пишут в Сети.

Фото: кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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