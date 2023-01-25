Мужа увела «дочь», а сын довел до инсульта: тяжкая участь главной сказочницы СССР

Анастасия Зуева стала известна на весь СССР, благодаря фильмам Александра Роу. Именно она воплотила образ бабушки-сказительницы, голос которой знал каждый ребенок страны. В течение многих лет она блистала на экранах и театральной сцене, но не пускала поклонников в свою личную жизнь.

Первым избранником Зуевой стал инженер Иван Евсеев. Он был значительно старше своей супруги и мечтал, чтобы она посвятила жизнь заботе о семье и их сыне Константине. Он неоднократно предлагал ей оставить профессию, а после отказа начал ее избивать и активно ей изменял, что привело к разводу.

Вторым мужем артистки стал композитор Виктор Оранский. Несколько лет они жили душа в душу, пока однажды Зуева на улице не встретила девушку, которая не смогла поступить в театральный. Абитуриентка навзрыд плакала на тротуаре, из-за чего артистка решила ей помочь и пригласила в свой дом, заботясь о ней как о собственной дочери. А спустя некоторое время девушка сбежала из дома в компании Оранского.

Вновь муж и жена встретились после Великой Отечественной войны. Музыкант вернулся домой с маленькой дочерью от той самой абитуриентки и попросился обратно. Зуева не смогла ему отказать, и они вновь зажили большой и счастливой семье.

Но на этом трагедии в личной жизни артистки не кончились. Уже в 80-х случился конфликт с ее сыном, который работал в космической отрасли. Однажды он пришел домой к матери и потребовал, чтобы та прекратила играть в театре. Он настолько яростно требовал от артистки уйти на пенсию, что у нее случился инсульт, который и унес ее жизнь.

Звезду советского экрана похоронили 23 марта на Новодевичьем кладбище. Анастасия Зуева на 33 года пережила своего второго мужа и умерла на 92-м году жизни.