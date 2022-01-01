Волшебный магазин, 1953

Школьник Витя Петров хочет выделиться на фоне других одноклассников и берется рисовать стенгазету, хотя талантом художника никогда не обладал. Не то во сне, не то наяву пионер оказывается в «Волшебном детском универмаге», где продаются вещи, которые делают все за своего обладателя. Например, краски сами рисуют картины, балалайка сама играет, а футбольный мяч – забивает годы безо всяких на то усилий со стороны игрока. Витя радуется чудесным находкам, ведь теперь он станет самым лучшим художником, музыкантом, футболистом… но что, если его обман однажды раскроется?
Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.