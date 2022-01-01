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Волшебный магазин Волшебный магазин
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Волшебный магазин, 1953

1953 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Школьник Витя Петров хочет выделиться на фоне других одноклассников и берется рисовать стенгазету, хотя талантом художника никогда не обладал. Не то во сне, не то наяву пионер оказывается в «Волшебном детском универмаге», где продаются вещи, которые делают все за своего обладателя. Например, краски сами рисуют картины, балалайка сама играет, а футбольный мяч – забивает годы безо всяких на то усилий со стороны игрока. Витя радуется чудесным находкам, ведь теперь он станет самым лучшим художником, музыкантом, футболистом… но что, если его обман однажды раскроется?

  • Мультфильм стал последней совместной работой режиссеров Леонида Амальрика и Владимира Полковникова. В общей сложности их тандем создал 11 мультфильмов, среди которых «Лимпопо» (1939), «Серая шейка» (1948), «Крепыш» (1950). 
  • В основу мультфильма легла одноименная сказка, написанная Владимиром Сутеевым. 
  • Персонажей «Волшебного магазина» озвучили такие известные советские актеры, как Георгий Вицин, Юлия Юльская, Леонид Пирогов, Клавдия Коренева и другие. 
  • В 1953 году мультфильм был удостоен диплома V Международного фестиваля фильмов для детей и юношества, который проходил в Венеции (Италия).

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 1953
Премьера в России 6 июня 1953
Премьера в мире 6 июня 1953
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Леонид Пирогов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Волшебный магазин
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