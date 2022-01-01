Волшебный магазин, 1953

Школьник Витя Петров хочет выделиться на фоне других одноклассников и берется рисовать стенгазету, хотя талантом художника никогда не обладал. Не то во сне, не то наяву пионер оказывается в «Волшебном детском универмаге», где продаются вещи, которые делают все за своего обладателя. Например, краски сами рисуют картины, балалайка сама играет, а футбольный мяч – забивает годы безо всяких на то усилий со стороны игрока. Витя радуется чудесным находкам, ведь теперь он станет самым лучшим художником, музыкантом, футболистом… но что, если его обман однажды раскроется?