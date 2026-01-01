Оповещения от Киноафиши
Комната Адлера
18+
Возраст 18+

О спектакле

Комната Адлера: театральный блокбастер с участием знаменитых артистов

Московский театр Ермоловой представляет захватывающий спектакль «Комната Адлера» с участием знаменитых актёров Олега Меньшикова и Евгения Ткачука. Этот театральный блокбастер, созданный специально по заказу театра, обещает стать главным событием сезона.

Сюжет и концепция

В центре сюжета – попытка психотерапевта синтезировать 24 личности своего пациента. Но в процессе двухчасового сеанса доктор сам оказывается на грани безумия. Спектакль раскрывает мир Билли Миллигана, человека с диагнозом «множественная личность», где в одной оболочке уживаются 24 разных человека: мальчик Давид, женщина Вера, заика Альберт и многие другие.

Эмоции и музыкальное сопровождение

Каждая личность в спектакле – новая история, каждое чувство – уникальное переживание. Пульсирующая музыка и обволакивающие интонации заставят ваше сердце биться быстрее, создавая атмосферу легкого транса, в которой реальность переплетается с фантазией.

Вопросы без ответов

Зрители столкнутся с важной истиной: сможет ли психотерапевт объединить все эти личности в одно целое или сам окажется на грани безумия? «Комната Адлера» – это не просто спектакль, а глубокое исследование человеческой души.

Поклонникам театра

Не пропустите уникальный спектакль, который станет одним из самых знаковых произведений театрального искусства нашего времени!

 

В ролях
Олег Меньшиков
Евгений Ткачук
Купить билет на спектакль Комната Адлера

Помощь с билетами
В других городах
Март
4 марта среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
5 марта четверг
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2

