«Государь» – сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.