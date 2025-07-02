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Киноафиша Сериалы Государь

Государь (2025 - …)

Gosudar 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

 «Государь» – сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.

Государь - трейлер первого сезона
Государь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Константин Плотников
Константин Плотников
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Государь»

Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Государь - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Асель Мишина 16 июля 2025, 07:59
Меня всегда интересовала наша история, и Петр I занимает в ней особенное место. Так что совершенно неудивительно, что на экраны вышел сериал, который… Читать дальше…
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Новости о сериале
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»
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