Макбет
Билеты от 500₽
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

Постановка
Театр им. Моссовета 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О спектакле

«Макбет»: новая интерпретация знаменитой шекспировской пьесы от Андрея Кончаловского

Театр Моссовета с гордостью представляет спектакль «Макбет» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Режиссером постановки выступил Андрей Кончаловский, известный своими дерзкими и оригинальными подходами к классике.

Звезды на сцене

В главных ролях - актёры Евгений Ткачук и Юлия Высоцкая. Их взаимодействие на сцене обещает стать одним из самых захватывающих аспектов спектакля. Каждый из них вносит свою уникальную интерпретацию в знаковые образы, создавая новый взгляд на привычные сюжетные линии.

Философские размышления режиссера

Андрей Кончаловский делится своими размышлениями о соразмерности и величии величайших драматургов. «Последнее время меня интригует такое понятие, как соразмерность. Сложно сопоставить себя с гениями, такими как Шекспир, Софокл, Эсхил или Чехов. Это огромная величина, по которой ползёшь к вершине, постоянно скользя вниз» — говорит он. Режиссер сравнивает свою работу с попыткой достичь вершины стеклянной пирамиды, непростой в восхождении.

Насколько актуален Шекспир сегодня?

Спектакль задает важные вопросы актуальности классических произведений в современном мире. Как сохранить дух оригинала и при этом привнести свежие идеи? Приглашаем зрителей посмотреть на это произведение через призму современности, услышать древние слова и оценить, как они резонируют в наше время.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который уже вызывает большой интерес среди театральной публики!

Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Евгений Ткачук
Юлия Высоцкая
Сергей Зотов
Виталий Кищенко
Павел Усачев

Купить билет на спектакль Макбет

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
15 декабря понедельник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 3000 ₽
16 декабря вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
20 января вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
7 февраля суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

