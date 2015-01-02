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Комната Адлера
Билеты от 1000₽
Киноафиша Комната Адлера

Спектакль Комната Адлера

Постановка
Новый театр 18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир человеческого сознания

В пьесе «Комната Адлера» драматург Анастасия Букреева исследует сложные психологические и философские вопросы через образ комнаты, который символизирует личное пространство и психическое расстройство. Пьеса затрагивает историю психиатра Петра Алексеевича Адлера, который пытается разобраться в мотивах преступлений своего пациента, чья психика разделена на несколько разных личностей, каждая из которых живет в своей «комнате» — фрагменте сознания.

Множественные личности и их влияние на человека
В центре пьесы — пациент с диагнозом «множественная личность», чье сознание населено десятками личностей, каждая из которых имеет свои взгляды и восприятие мира. Этот психологический феномен, вдохновленный реальной историей Билли Миллигана, одного из самых загадочных людей XX века, становится метафорой для поиска идентичности и управления внутренним миром. Столкнувшись с многими личностями пациента, Адлер оказывается на грани безумия, что ставит под вопрос его способность решить проблему пациента.

Интуитивное погружение в тему
Для драматурга Анастасии Букреевой работа над пьесой стала настоящим квестом, наполненным интересом и эмоциональной вовлеченностью. Как она сама призналась, «Комната Адлера» стала для нее не только творческой задачей, но и источником тепла и поддержки. Этот опыт был настолько глубоким, что она ощущала себя частью истории, написанной не по принуждению, а с искренним желанием создать что-то важное.

Свобода творчества и важность зрительского восприятия
Драматург отмечает, что важно, чтобы история была свободна от авторского вмешательства, и зрители могли самостоятельно открывать для себя все её детали. Процесс создания пьесы был пронизан любовью и заботой о театре и его зрителях, что позволило создать теплую атмосферу и установить особую связь с публикой. Пьеса «Комната Адлера» стала не только произведением искусства, но и личной историей о создании театра и понимании человеческой природы.

Режиссер
Валерия Суркова
Валерия Суркова
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 4000 ₽
1 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 2000 ₽
2 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера Комната Адлера

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