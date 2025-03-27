Меню
Дата публикации: 27 марта 2025
За облаками – Согласно альтернативному варианту развития истории, после поражения во второй мировой войне Япония оказалась разделённой между союзниками — северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Летом 1996 года Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое товарищей-старшеклассников с американского Хонсю, гуляющих вместе в пору школьных каникул, могли отчётливо видеть её контуры, возносящиеся в заоблочную высь. Друзья дали друг другу зарок, что однажды они построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни…
6.7 За облаками
За облаками драма, анимация, фантастика, аниме , 2004, Япония
