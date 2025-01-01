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Билеты от 600₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Любовь и голуби: Музыкальная история с актёрами трёх поколений

Всенародно любимая комедия по пьесе В. Гуркина «Любовь и голуби» вновь на сцене! Лиричная, трогательная и невероятно смешная история о любви, измене и прощении ждет вас в исполнении актёров трёх поколений. На сцене вы увидите как легендарных артистов, любимых с детства, так и ярких восходящих «звёзд» из современных сериалов, таких как «Молодёжка» и «Вечный отпуск».

Музыкальная комедия для всей семьи

Этот спектакль не только расскажет вам о судьбах героев, но и порадует музыкальными номерами. Милые комедии из далёкого прошлого необходимы людям и в наше время. Когда вокруг так много грустного и серого, иногда жизненно необходимо на два часа окунуться в мир, где любовь побеждает мимолётные увлечения.

Персонажи, которые учат нас любви

В «Любви и голубях» вы встретите таких героев, как Василий Кузякин, Раиса Захаровна, Надежда, дядя Митя и баба Шура. Владимир Гуркин создал бесценный подарок для всех нас! Его персонажи учат нас жить с любовью, без нравоучений, через простых, деревенских людей. Через улыбку мы становимся сильнее, учась защищать любимых и прощать самые болезненные предательства.

Зажигаем музыкальные эмоции

Не стоит раскрывать все секреты, но знайте, что песня — это особая высшая ступень выражения чувств, которая возникает в самые важные моменты жизни. Когда сил нет сказать слово, душа рождает музыку.

Дорогие друзья, мы ждём вас на лирической музыкальной комедии В. Гуркина «Любовь и голуби»! Пусть это спектакль станет для вас источником радости и вдохновения.

Режиссер
Василий Мищенко
Василий Мищенко
В ролях
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 600 ₽

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