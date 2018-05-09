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Киноафиша Сериалы Остаться в живых
Остаться в живых (2018 - 2018) Остаться в живых 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Остаться в живых» – это отечественная военная драма о защите Москвы от немцев. Осенью 1941 года фашистские войска прорывают оборону и направляются к столице СССР. Русские солдаты делают все возможное, чтобы задержать захватчиков. Старшина Стрельченко и военный инженер Жихарев пытаются взорвать стратегическую плотину, но их план срывается. Борис Жихарев спасает жизнь своему товарищу, но сам попадает в плен. А выживший Петр Стрельченко возвращается в штаб и влюбляется в супругу пленного друга.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Егор Корешков
Егор Корешков
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Дирк Мартенс
Дирк Мартенс
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Остаться в живых - Сезон 1 Сезон 1
2018, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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