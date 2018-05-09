Сериал «Остаться в живых» – это отечественная военная драма о защите Москвы от немцев. Осенью 1941 года фашистские войска прорывают оборону и направляются к столице СССР. Русские солдаты делают все возможное, чтобы задержать захватчиков. Старшина Стрельченко и военный инженер Жихарев пытаются взорвать стратегическую плотину, но их план срывается. Борис Жихарев спасает жизнь своему товарищу, но сам попадает в плен. А выживший Петр Стрельченко возвращается в штаб и влюбляется в супругу пленного друга.