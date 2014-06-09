Молодой и перспективный подпоручик Ромашов поступает в полк, где видит творящуюся здесь несправедливость. Он один пытается хоть как-то исправить ситуацию, быть честным по отношению к себе и людям, но это не всегда получается. Зритель также знакомится с личной жизнью главного героя, сопереживая ему в его неудачах, радуясь его успехам. На глазах телезрителей из юного и наивного подпоручика вырастает уверенный в себе мужчина, который имеет силу воли, свое мнение и взгляды на жизнь. С таким героем ничего не страшно!