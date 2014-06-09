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Постер сериала Куприн. Поединок
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Киноафиша Сериалы Куприн. Поединок

Куприн. Поединок (2014 - 2014)

Kuprin. Poedinok 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 24 минуты

О чем сериал

Молодой и перспективный подпоручик Ромашов поступает в полк, где видит творящуюся здесь несправедливость. Он один пытается хоть как-то исправить ситуацию, быть честным по отношению к себе и людям, но это не всегда получается. Зритель также знакомится с личной жизнью главного героя, сопереживая ему в его неудачах, радуясь его успехам. На глазах телезрителей из юного и наивного подпоручика вырастает уверенный в себе мужчина, который имеет силу воли, свое мнение и взгляды на жизнь. С таким героем ничего не страшно!

В ролях
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Куприн. Поединок - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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