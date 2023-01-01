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Екатерина Воронина
Екатерина Воронина
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Екатерина Воронина

Дата рождения
19 ноября 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР

Биография Екатерина Воронина

Актриса Екатерина Воронина родилась в Москве в 1946 году. Образование получила на актерском факультете ВГИКа. Специализация — «Актриса театра и кино». По окончании учебы устроилась на московскую киностудию имени Максима Горького. Активно сниматься в кино Воронина начала с 1970-х годов. На ее счету более тридцати ролей, включая эпизодические появления в таких картинах, как «Служебный роман» (1977), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Утро без отметок» (1983) и «Завтра была война» (1987). В 1972 году Воронина стала женой режиссера Сергея Никоненко, в дальнейшем снявшись в ряде его фильмов. В 1994 году они вместе основали «Есенинский культурный центр». Воронина входит в Союз кинематографистов России и является членом Гильдии киноактеров России.

Популярные фильмы

Тайна тёмной комнаты 6.8
Тайна тёмной комнаты (2014)

Фильмография Екатерина Воронина

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Тайна тёмной комнаты 6.8
Тайна тёмной комнаты
приключения, детский 2014, Россия
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Новости о Екатерина Воронина
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Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады»
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