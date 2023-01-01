Актриса Екатерина Воронина родилась в Москве в 1946 году. Образование получила на актерском факультете ВГИКа. Специализация — «Актриса театра и кино». По окончании учебы устроилась на московскую киностудию имени Максима Горького. Активно сниматься в кино Воронина начала с 1970-х годов. На ее счету более тридцати ролей, включая эпизодические появления в таких картинах, как «Служебный роман» (1977), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Утро без отметок» (1983) и «Завтра была война» (1987). В 1972 году Воронина стала женой режиссера Сергея Никоненко, в дальнейшем снявшись в ряде его фильмов. В 1994 году они вместе основали «Есенинский культурный центр». Воронина входит в Союз кинематографистов России и является членом Гильдии киноактеров России.