Третий сезон «Великой» получил дату премьеры

Стриминговый сервис Hulu объявил дату выхода третьего сезона сериала «Великая». Продолжение комедийного шоу выйдет на платформе 12 мая. Вместе с этим анонсом Hulu опубликовал первый кадр из будущих серий.

Главные роли исполняют Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке»), Николас Холт («Подлинная история банды Келли»), Дуглас Ходж («Отыграть назад»), Саша Дхаван («Без обид») и Фиби Фокс («Комендантский час»).

Сериал повествует о молодой женщине Екатерине (Фаннинг), вышедшей замуж за российского императора Петра III (Холт). Создатели проекта позиционирует его не как историческое шоу, а как развлекательную и «почти полностью ложную историю».

Во втором сезоне героиня через сговор с генералом армии Велементовым (Ходж), бюрократом Орло (Дхаван) и дворянкой Мариал (Фокс) забирает власть у своего супруга. Екатерина пытается расположить к себе новых подданных, но сталкивается с резким непринятием практически со всех сторон, в особенности со стороны дворян, верных Петру. Она начинает осознавать, что практически не понимает Россию, однако это вовсе не лишает ее стремления учиться и вести российский народ к светлому будущему. Кроме того, у Екатерины рождается ребенок.

В третьем сезоне Кэтрин и Петр пытаются наладить свою семейную жизнь, несмотря на множество разногласий. Петр решает посвятить все свободное время тому, чтобы быть хорошим мужем и отцом. Он также начинает заниматься кулинарией. Но всех этих занятий оказывается недостаточно для того, чтобы успокоить его душу. Тем временем Екатерина продолжает приобретать славу, вырывая страницу из книги посла США. Согласно синопсису, в новом сезоне она узнает, что «даже лучшим политическим лидерам иногда приходится идти на компромиссы, чтобы добиться успеха».

«Великая» создана Тони МакНамарой («Круэлла»), который выступает исполнительным продюсером и написал сценарий сериала на основе собственной одноименной пьесы.