Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась

8 декабря 2025 20:32
Ранний успех не помог пробиться в большое кино.

«Неуловимые мстители» навсегда остались символом бесстрашия и романтики советского кино. Фильм, безусловно, культовый, но вот о самих исполнителях главных ролей вспоминают реже. А ведь четверка юных героев стала для зрителей настоящими рок-звездами своего времени: мальчишки повторяли трюки Даньки, девчонки мечтали быть похожими на Ксанку, а Яшка стал мемом задолго до того, как слово «мем» придумали.

Прошли десятилетия — и у каждого из актеров сложилась своя невероятная судьба. Лишь один из них в итоге связал свою жизнь с кинопроизводством, и то ненадолго.

Виктор Косых — Данька

К моменту выхода «Неуловимых мстителей» Виктор Косых уже был звездой — его знали по «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». После трилогии он поступил во ВГИК, много снимался, но повторить детский успех не смог.

Его карьера — это марафон из десятков ролей, которые любили, но редко обсуждали. В личной жизни было непросто: Косых сам признавался, что не умел отказываться, когда его угощали, и это сыграло роль и в разводе, и в сложных жизненных периодах.

В последние годы жизни актера преследовали несчастные случаи и тяжелые травмы. Он ушел в 2011 году от инсульта. Ему было 61. А в памяти зрителей он остался тем самым бесстрашным Данькой с карабином за плечом.

Валентина Курдюкова — Ксанка

На роль Ксанки Курдюкову выбрали благодаря ее пластике — многие трюки она выполняла сама. Но кинематограф не стал ее дорогой: сразу после трилогии она ушла в цирковое училище, гастролировала, выступала с конным номером.

Личная жизнь была яркой, но и очень тяжелой. В начале 90-х умер ее сын, не дожив до совершеннолетия. Это стало для семьи страшным ударом.

Сегодня Валентина Курдюкова живет спокойной, непубличной жизнью и почти не появляется в медиапространстве. Ей 73 года.

Василий Васильев — Яшка-цыган

Самый харизматичный герой трилогии, Василий Васильев вообще не планировал становиться актером — его на съемки буквально притащили родственники. После успеха «мстителей» ему предлагали много ролей, но он выбрал другой путь: театр «Ромэн», гастроли по стране, песни, романсы, творчество.

Позже он ушел в культурную деятельность, переехал в Тверь, стал руководить центром, вырастил троих детей. Сейчас ему 75 лет — и он по-прежнему поет и выступает.

Михаил Метелкин — Валерка

Метелкин оказался самым «кинематографичным» из всех «мстителей» — он продолжил учиться во ВГИКе, сначала как экономист, потом как режиссер. Снимал документальные фильмы, рекламу, делал монтажные мастер-классы.

Но в 90-хушел в бизнес, о личной жизни практически не рассказывает. Известно, что он женат второй раз, и в целом выглядит счастливым. Сейчас ему 73 года.

Каждый из актеров оказался в одной точке: огромная слава в подростковом возрасте, а затем — новая жизнь, новая профессия, новые испытания. Кто-то сумел встроить ранний успех в карьеру. Кто-то бежал от популярности.

Одно неизменно: «Неуловимые мстители» до сих пор смотрятся как живое, дерзкое кино, а их герои — как люди, которых мы будто знали лично.

Фото: Кадры из фильмов «Неуловимые мстители» (1967), «Сотворение любви» (2006), кадры из программы
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
