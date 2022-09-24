Проклятье «Неуловимых мстителей»: вы ахнете, когда узнаете, какая жуткая судьба постигла главных звезд легендарного кино

В 1967 году фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» стал хитом проката и быстро превратился в советскую классику. Но мало кто знает, какие испытания потом пришлось пережить звездам картины.

Виктор Косых, сыгравший Даньку Щуся, на момент съемок в кино уже был довольно известным актером – он дебютировал в фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». После «Неуловимых мстителей» он продолжил свою актерскую карьеру. В 90-е в жизни артиста произошла трагедия. Он не справился с управлением и врезался на машине в летнее кафе – три человека пострадали, а один из них скончался.

Косых судили, но актеру вынесли оправдательный приговор – выяснилось, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля.

В 2009 и 2010 артист вновь становился участником ДТП и даже попал в реанимацию. Скончался Виктор Косых в 2011 году от сердечной недостаточности.

Валентину Курдюкову, экранную Ксанку, взяли на роль из-за «мальчишеской» внешности и гимнастических навыков – девочка с детства занималась спортивной гимнастикой и могла сама выполнять сложные трюки. После «Неуловимых» Курдюкова оставила актерскую карьеру и посвятила себя семье, но семейная жизнь бывшей артистки была омрачена драмой. Ее сын тяжело болел и умер еще до совершеннолетия. Единственной отдушиной Валентины Курдюковы стала ее дочь Татьяна.