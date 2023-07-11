Цензура недоглядела: советский фильм с «неуловимыми мстителями» нельзя смотреть детям

Виктор Косых и Михаил Метелкин стали всесоюзными звездами благодаря трилогии «Неуловимые мстители». Но мало кто знает, что до съемок в картине Эдмонда Кеосаяна актеры уже появлялись вместе.

В 1965 году на советские экраны вышла школьная драма «Мимо окон идут поезда». Будущие «неуловимые» сыграли воспитанников интерната. Однако, по мнению многих зрителей, этот фильм детям просто противопоказан.

Сюжет рассказывает о новенькой учительнице, которая поступает в школу-интернат. Она пытается навести порядок в классе и находит довольно спорные способы решить проблемы подопечных. Из-за этого учительница сталкивается с негодованием более опытных коллег.

Лента не снискала особого успеха у зрителей. Его редко показывали по телевидению, и на то было несколько причин. Во-первых, у фильма довольно грустная концовка, а это детям лучше не видеть. Во-вторых, в картине снялся Лев Круглый, который покинул СССР и уехал во Францию. Его эмиграция могла сослужить фильму недобрую службу. Странно, что цензура вообще пропустила ленту к показу.