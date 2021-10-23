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Виктор Цой

Виктор Цой
Виктор Цой
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Дата рождения
21 июня 1962
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
15 августа 1990
Карьера
Композитор
Биография Виктора Цоя

Содержание:
Виктор Цой - Музыка
  - Виктор Цой - «Группа крови»
  - Виктор Цой - «Звезда по имени Солнце»
Виктор Цой - Фильмы
  - ​​​​​​​Виктор Цой - «Асса»
  - ​​​​​​​Виктор Цой - «Игла»
Виктор Цой - личная жизнь

Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года - в последний день знака близнецов - в Ленинграде. Роберт Цой, отец будущего музыканта, был инженером. Мама - Валентина Васильевна - работала учителем физкультуры.

В народе говорят, смешение далеких кровей рождает талантливых людей. В случае Виктора так и получилось: коренная петербурженка встретила мужчину восточной национальности - корейца - и молодые люди сразу полюбили друг друга. По словам Валентины Васильевны это была обычная ленинградская семья.

В детстве Витя проявлял интерес к рисованию и для развития таланта родители отдали сына в художественную школу. Там юное дарование проучится три года. В простой школе Витя не выказывал талантов, и учителя не особо обращали на него внимания. В пятом классе родители уезжают на дачу на все лето и оставляют Вите деньги. Парень сразу же бежит в магазин и покупает первую гитару. Так начинается музыка в жизни Виктора Цоя.

После окончания 9-го класса Цой поступает в художественное училище имени Серова на специальность художника - оформителя. К тому времени страсть к музыке достигнет пика и на втором курсе Виктора отчислят за неуспеваемость - он просто перестанет ходить на занятия. Музыкант устроится в художественно-реставрационный лицей. Там он освоит специальность резчика по дереву и часто будет радовать друзей деревянными фигурками нэцке.


Виктор Цой - Музыка

Знакомство с Алексеем Рыбиным положило начало творческого пути Виктора Цоя - вместе ребята создадут группу «Гарин и Гиперболоиды». Потом переименуют в «КИНО» в силу простоты. Музыканты напишут несколько песен и предстанут с ними в Ленинградском рок-клубе, куда их примут по личной просьбе Бориса Гребенщикова. Он же поможет новоиспеченным рокерам записать первый альбом - «45». Такое название альбом получит из-за длительности записей - около 45 минут. Автором песен будет Виктор Цой.

Первая работа «КИНО» станет популярной в узких музыкальных кругах и ребят начнут приглашать на квартирники как в Ленинграде, так и в Москве. Из-за разногласий по поводу записи второго альбома группу покидает Алексей Рыбин. На его место Виктор пригласит Юрия Каспаряна. При поддержке Александра Титова на басу и Георгия Гурьянова за ударной установкой в 1984 году «КИНО» записывает второй альбом - «Начальник Камчатки» - названный так в честь котельной, где работал Виктор. В этом же году группа становится лауреатом на втором Ленинградском рок-фестивале и получает признание слушателей.

В следующем году музыканты приступают к записи нового альбома - «Ночь» на студии Андрея Тропилло. Запись затянется, Виктор начнет нервничать и чтобы как-то отвлечься группа параллельно приступит к записи другого альбом на студии Алексея Вишни - «Это не любовь». Последний выйдет раньше «Ночи» и станет новым словом в российской рок-музыке.

Александр Титов будет разрываться на два фронта между «Аквариумом», где играл изначально, и «КИНО». Результатом этого станет его уход из последней. Новым басистом группы будет Игорь Тихомиров - техничный и опытный музыкант. В таком составе группа просуществует до самого конца. «Ночь» выйдет в 1986 году и станет еще популярнее альбома «Это не любовь».

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Виктор Цой - «Группа крови»

Следом, в 1988 году выходит альбом «Группа крови», в народе появляется понятие «Киномания», а Виктор Цой становится востребованным артистом как на экране, так и на концертных площадках. Группа выступает за пределами СССР: Франция, Дания, Италия. «Группа крови» резко отличается от всего прежнего творчества «КИНО». Это была совсем другая музыка, взгляды, философия и поэзия. Альбом изменил вектор развития творчества коллектива, и Виктор Цой был весьма доволен результатом.


​​​​​​​Виктор Цой - «Звезда по имени Солнце»

Через год «КИНО» представит альбом, записанный на профессиональной студии Валерия Леонтьева - «Звезда по имени Солнце». Одноименная песня с альбома станет визитной карточкой группы, а сам альбом будет признан лучшим альбомом в ее истории. С этого момента «собрать стадион» для группы больше не проблема.


Виктор Цой - Фильмы

В середине восьмидесятых Виктор понял, что слава приходит не только с концертных площадок, но и с телеэкранов. Фильм «Конец каникул» начинающего режиссера Алексея Учителя стал первой работой Цоя и «КИНО». Короткометражка вышла в свет в 1986 году и по сути состояла из серии клипов группы и небольшой сюжетной линии об отношениях молодых людей, одного из которых и сыграл Виктор.

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Виктор Цой - «Асса»

Следующей работой «КИНО» в кино» станет фильм «Асса». Режиссер Владимир Соловьев очень тонко чувствовал настроение эпохи и хотел привлечь к съемкам уже вышедшие из подполья рок-группы: «Аквариум» и «Кино». В конце фильма в кадре появляется Виктор и по сути играет самого себя. Финальная песня ленты надолго становится гимном, а голос Виктора Цоя - голосом поколения. «Перемен требуют наши сердца!» - будут петь мальчишки в каждом дворе.


​​​​​​​Виктор Цой - «Игла»

Фильмом, который окончательно сделает Цоя героем подростков, станет «Игла» - картина ученика Владимира Соловьева - режиссера Рашида Нугманова. «Звезду по имени Солнце» Виктор напишет прямо на съемках этого фильма. Картина выйдет в свет в 1988 году. Слава группы «КИНО» и Виктора Цоя достигнет апогея.


Виктор Цой - Личная жизнь

Первой женой Цоя стала Марьяна. Девушка работала в цирке костюмером, имела хорошую зарплату и не планировала связывать себя с музыкой даже косвенно. Молодые люди познакомились на дне рождения общего знакомого. Привыкшая к вниманию со стороны мужчин, весь вечер Марьяна недоумевала из-за холодности Цоя, который выделялся своей внешностью из общей массы. В результате, перед уходом она написала губной помадой свой телефон на зеркале, и он позвонил.

Молодые люди стали встречаться, слонялись по съемным квартирам, жили у родителей, но все время были вместе. Марьяна взяла на себя хозяйственную деятельность группы: таскала костюмы из цирка, помогала с реквизитом и поддерживала музыкантов. В 1985 году у молодых родителей появился сын - Саша Цой.

Виктор не был любвеобильным, не бегал за каждой юбкой и был верен Марьяне до последнего. Но на съемках «Ассы» музыкант познакомился с помощницей режиссера - Натальей Разлоговой - она стала его новой и последней страстью. Цой ушел от Марьяны к Наташе, долго переживал из-за разрыва и писал трогательные песни сыну. Одну из таких - «Малыш» - позже перепела группа «Мумий Тролль». Мудрая Марьяна не устраивала мужу скандалов. «Собирай вещи и уходи» - все, что услышал Цой в день признания. Молодые люди остались друзьями и общались до последних дней жизни музыканта.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году под Ригой. После его смерти группа «Кино» выпустила «Черный альбом» с записанными ранее песнями и прекратила существование.

Интересные факты о Викторе Цое

Несмотря на разницу в возрасте, Виктор очень многое брал для своих образов от Михаила Боярского и Владимира Высоцкого. Ему нравились черные одежды первого и подача второго. Эти люди повлияли на характер и привычки музыканта.

В первый раз Цой появился на экране телевизора в передаче «Монитор» совсем не как музыкант, а как талантливый резчик по дереву: привлекли внимание статуэтки нэцкэ, выполненные Виктором.

Музыкант самостоятельно освоил английский язык для зарубежных поездок всего за полгода. В этом ему помогала близкий друг и соратник Джоанна Стингрей.

На концертах Виктор выкладывался максимально и сразу после ухода со сцены валился на пол гримерки и минут десять не двигался - восстанавливал баланс сил.

Однажды музыканта попросили выступить в лагере эмигрантов в Риме. Цою не очень хотелось выступать. Вдруг появились тучи, поднялся сильный ветер и повалил аппаратуру на сцене - концерт отменили, а Виктору итальянцы дали прозвище «Несущий бурю».

Фильмография Виктора Цоя
Цой
Цой
драма 2020, Россия
5.0
Тимур Новиков. Ноль объект
Тимур Новиков. Ноль объект
документальный 2014, Россия
0.0
Игла Remix
Игла Remix
мюзикл 2010, Россия
5.0
Просто хочешь ты знать
Просто хочешь ты знать
мюзикл 2006, Россия
0.0
Последний герой
Последний герой
документальный 1992, Россия
7.0
Последний герой. 20 лет спустя
Последний герой. 20 лет спустя
драма, мюзикл, документальный, биография 1989, СССР
7.0
Игла
Игла
боевик 1988, СССР
7.0
Рок
Рок
документальный, мюзикл 1988, СССР
7.0
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