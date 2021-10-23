Содержание:

Виктор Цой - Музыка

- Виктор Цой - «Группа крови»

- Виктор Цой - «Звезда по имени Солнце»

Виктор Цой - Фильмы

- ​​​​​​​Виктор Цой - «Асса»

- ​​​​​​​Виктор Цой - «Игла»

Виктор Цой - личная жизнь

Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года - в последний день знака близнецов - в Ленинграде. Роберт Цой, отец будущего музыканта, был инженером. Мама - Валентина Васильевна - работала учителем физкультуры.

В народе говорят, смешение далеких кровей рождает талантливых людей. В случае Виктора так и получилось: коренная петербурженка встретила мужчину восточной национальности - корейца - и молодые люди сразу полюбили друг друга. По словам Валентины Васильевны это была обычная ленинградская семья.

В детстве Витя проявлял интерес к рисованию и для развития таланта родители отдали сына в художественную школу. Там юное дарование проучится три года. В простой школе Витя не выказывал талантов, и учителя не особо обращали на него внимания. В пятом классе родители уезжают на дачу на все лето и оставляют Вите деньги. Парень сразу же бежит в магазин и покупает первую гитару. Так начинается музыка в жизни Виктора Цоя.

После окончания 9-го класса Цой поступает в художественное училище имени Серова на специальность художника - оформителя. К тому времени страсть к музыке достигнет пика и на втором курсе Виктора отчислят за неуспеваемость - он просто перестанет ходить на занятия. Музыкант устроится в художественно-реставрационный лицей. Там он освоит специальность резчика по дереву и часто будет радовать друзей деревянными фигурками нэцке.



Виктор Цой - Музыка

Знакомство с Алексеем Рыбиным положило начало творческого пути Виктора Цоя - вместе ребята создадут группу «Гарин и Гиперболоиды». Потом переименуют в «КИНО» в силу простоты. Музыканты напишут несколько песен и предстанут с ними в Ленинградском рок-клубе, куда их примут по личной просьбе Бориса Гребенщикова. Он же поможет новоиспеченным рокерам записать первый альбом - «45». Такое название альбом получит из-за длительности записей - около 45 минут. Автором песен будет Виктор Цой.

Первая работа «КИНО» станет популярной в узких музыкальных кругах и ребят начнут приглашать на квартирники как в Ленинграде, так и в Москве. Из-за разногласий по поводу записи второго альбома группу покидает Алексей Рыбин. На его место Виктор пригласит Юрия Каспаряна. При поддержке Александра Титова на басу и Георгия Гурьянова за ударной установкой в 1984 году «КИНО» записывает второй альбом - «Начальник Камчатки» - названный так в честь котельной, где работал Виктор. В этом же году группа становится лауреатом на втором Ленинградском рок-фестивале и получает признание слушателей.

В следующем году музыканты приступают к записи нового альбома - «Ночь» на студии Андрея Тропилло. Запись затянется, Виктор начнет нервничать и чтобы как-то отвлечься группа параллельно приступит к записи другого альбом на студии Алексея Вишни - «Это не любовь». Последний выйдет раньше «Ночи» и станет новым словом в российской рок-музыке.

Александр Титов будет разрываться на два фронта между «Аквариумом», где играл изначально, и «КИНО». Результатом этого станет его уход из последней. Новым басистом группы будет Игорь Тихомиров - техничный и опытный музыкант. В таком составе группа просуществует до самого конца. «Ночь» выйдет в 1986 году и станет еще популярнее альбома «Это не любовь».

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Виктор Цой - «Группа крови»

Следом, в 1988 году выходит альбом «Группа крови», в народе появляется понятие «Киномания», а Виктор Цой становится востребованным артистом как на экране, так и на концертных площадках. Группа выступает за пределами СССР: Франция, Дания, Италия. «Группа крови» резко отличается от всего прежнего творчества «КИНО». Это была совсем другая музыка, взгляды, философия и поэзия. Альбом изменил вектор развития творчества коллектива, и Виктор Цой был весьма доволен результатом.



​​​​​​​Виктор Цой - «Звезда по имени Солнце»

Через год «КИНО» представит альбом, записанный на профессиональной студии Валерия Леонтьева - «Звезда по имени Солнце». Одноименная песня с альбома станет визитной карточкой группы, а сам альбом будет признан лучшим альбомом в ее истории. С этого момента «собрать стадион» для группы больше не проблема.



Виктор Цой - Фильмы

В середине восьмидесятых Виктор понял, что слава приходит не только с концертных площадок, но и с телеэкранов. Фильм «Конец каникул» начинающего режиссера Алексея Учителя стал первой работой Цоя и «КИНО». Короткометражка вышла в свет в 1986 году и по сути состояла из серии клипов группы и небольшой сюжетной линии об отношениях молодых людей, одного из которых и сыграл Виктор.

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Виктор Цой - «Асса»

Следующей работой «КИНО» в кино» станет фильм «Асса». Режиссер Владимир Соловьев очень тонко чувствовал настроение эпохи и хотел привлечь к съемкам уже вышедшие из подполья рок-группы: «Аквариум» и «Кино». В конце фильма в кадре появляется Виктор и по сути играет самого себя. Финальная песня ленты надолго становится гимном, а голос Виктора Цоя - голосом поколения. «Перемен требуют наши сердца!» - будут петь мальчишки в каждом дворе.



​​​​​​​Виктор Цой - «Игла»

Фильмом, который окончательно сделает Цоя героем подростков, станет «Игла» - картина ученика Владимира Соловьева - режиссера Рашида Нугманова. «Звезду по имени Солнце» Виктор напишет прямо на съемках этого фильма. Картина выйдет в свет в 1988 году. Слава группы «КИНО» и Виктора Цоя достигнет апогея.



Виктор Цой - Личная жизнь

Первой женой Цоя стала Марьяна. Девушка работала в цирке костюмером, имела хорошую зарплату и не планировала связывать себя с музыкой даже косвенно. Молодые люди познакомились на дне рождения общего знакомого. Привыкшая к вниманию со стороны мужчин, весь вечер Марьяна недоумевала из-за холодности Цоя, который выделялся своей внешностью из общей массы. В результате, перед уходом она написала губной помадой свой телефон на зеркале, и он позвонил.

Молодые люди стали встречаться, слонялись по съемным квартирам, жили у родителей, но все время были вместе. Марьяна взяла на себя хозяйственную деятельность группы: таскала костюмы из цирка, помогала с реквизитом и поддерживала музыкантов. В 1985 году у молодых родителей появился сын - Саша Цой.

Виктор не был любвеобильным, не бегал за каждой юбкой и был верен Марьяне до последнего. Но на съемках «Ассы» музыкант познакомился с помощницей режиссера - Натальей Разлоговой - она стала его новой и последней страстью. Цой ушел от Марьяны к Наташе, долго переживал из-за разрыва и писал трогательные песни сыну. Одну из таких - «Малыш» - позже перепела группа «Мумий Тролль». Мудрая Марьяна не устраивала мужу скандалов. «Собирай вещи и уходи» - все, что услышал Цой в день признания. Молодые люди остались друзьями и общались до последних дней жизни музыканта.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году под Ригой. После его смерти группа «Кино» выпустила «Черный альбом» с записанными ранее песнями и прекратила существование.