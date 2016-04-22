«Двое во Вселенной»: Рецензия Киноафиши

Детка, ты просто космос

Новый фильм оскароносного итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе повествует о совершенно умопомрачительной, аксиоматической любви между учёным-космологом Эдом (старый британский лев Джереми Айронс) и его бывшей студенткой, каскадёром, комсомолкой и просто красавицей Эми (девушка Бонда и Агента 47 Ольга Куриленко). Они почти всегда на расстоянии, но жизни не видят друг без друга — вечно онлайн, в телефоне и в Skype. И вот внезапно Эми выясняет, что профессор скончался — только вот не кончаются его письма, диски с признаниями в любви до и после гроба, подарки и советы. Она пытается узнать, что происходит, творят ли с ней чудеса Эдварды из параллельных вселенных или же всё это гаргантюанский план умиравшего гения.

Как бы нам ни пытались навязать обратное, сразу оговорюсь: «Двое во вселенной» — это не волшебная сказка и не история о призраках, а вполне себе трогательная, хоть и нередко конфузящая мелодрама в духе «P.S. Я люблю тебя». В первую очередь надо отметить блестящую химию между почтеннейшего возраста Айронсом и, вообще-то, не такой уж юной Куриленко, хоть живьём мы наблюдаем её лишь в открывающем эпизоде фильма, - впоследствии они общаются исключительно через экраны девайсов, и то нечасто в режиме реального времени. Их языку тела веришь на сто процентов, но как только они начинают говорить, по ушам горячим утюгом проходится символистская натянутость диалогов — да, наши герои это люди науки, но это же не значит, что они должны выражать свои большие чувства исключительно звёздно-космическими метафорами! Торнаторе — талантливый режиссёр и неплохой сценарист, но на этот раз он был настолько одержим самой идеей любви вне времени и пространства, что не до конца продумал её воплощение.

При том, что в «Двоих во вселенной» есть большое количество приятных нюансов и удачных ходов, некоторые из них настолько гордятся сами собой, что подаются зрителю, как настоящее откровение. Сценарий написан автором, который обладает колоссальным опытом, но потихоньку теряет хватку — об этом свидетельствует и сонливая медитативность происходящего в середине фильма, которую, впрочем начисто снимает недолгое, но острое появление блестящей шотландской актрисы Шоны МакДоналд в роли дочери почившего профессора. Далее же фильм своей чередой очевидных и не столь очевидных совпадений, через слёзы и смех искренне вкладывающейся в роль Куриленко движется ко вполне себе голливудскому финалу.

В итоге всё итальянское, что есть в фильме — это красивая, сочная картинка умиротворённых морских цветов, выверенная, высшего класса операторская работа, плюс прекрасная музыка вечно процветающего Эннио Морриконе. В остальном «Двое во вселенной» - ещё одно неплохое, разве что слишком претенциозное, дополнение в копилку американских мелодрам о любви и смерти, которое точно найдёт своего чувствительного зрителя, готового закрыть глаза на сюжетные неувязки и иногда совершенно необъяснимые мотивации героев.

Митя Тюлин

В российском прокате с 5 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Двое во вселенной»