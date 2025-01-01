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Чичерин
Чичерин
Chicherin
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
биография
О фильме
О первом наркоме иностранных дел Советского государства, дипломате Г. В. Чичерине (1872-1936).
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 19 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
1 октября 1986
Дата выхода
1 октября 1986
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Chicherin, Cziczerin, Tschitscherin, Чичерин
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Броневой
Олег Голубицкий
Александр Граве
Валерий Золотухин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
6.6
IMDb
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