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Киноафиша Фильмы Чичерин

Чичерин

Chicherin 18+
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О фильме

О первом наркоме иностранных дел Советского государства, дипломате Г. В. Чичерине (1872-1936).

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 октября 1986
Дата выхода
1 октября 1986 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Chicherin, Cziczerin, Tschitscherin, Чичерин
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Олег Голубицкий
Александр Граве
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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