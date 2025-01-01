Меню
Награды и номинации Леонида Филатова

Кинофестиваль Кинотавр 1991 Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Победитель
ММКФ 1991 ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Номинант
