Филатов 9 лет тайно встречался с любовницей: в старости от ее красоты не осталось и следа

Коллеги всегда характеризовали Леонида Филатова как романтичного, мягкого и увлекающегося человека. Это отразилось не только на его творчестве, но и на личной жизни. Например, в молодости он был безумно влюблен в Наталью Варлей — артист ездил за ней на съемки и посвящал стихи. Однако звезда «Кавказской пленницы» предпочла ему Николая Бурляева, за которого вышла замуж.

Со временем и Филатов устроил свои отношения, женившись на Лидии Савченко. Однако в Театре на Таганке он увлекся коллегой Ниной Шацкой. Она тоже не была свободна и состояла в браке с Валерием Золотухиным. Тем не менее между актерами случился страстный роман.

С любовницей Филатов встречался девять лет. И лишь в 1982 году коллеги пошли под венец, предварительно оформив развод со своими законными супругами. В этом браке артист прожил до смерти, считая Шацкую своей самой большой любовью.

В молодости устоять перед красавицей-блондинкой могли лишь некоторые мужчины. Однако со временем от ее внешней эффектности не осталось и следа. В поздних ролях узнать Шацкую на экране было уже довольно сложно. Но хотя она и подрастеряла свою красоту, актриса оставалась особенно очаровательной и даже милой в кинообразах бабушек и старушек. В 2021 году она умерла, пережив Филатова на 18 лет.