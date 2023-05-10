Вы будете шокированы: эту страшную правду Шацкая и Филатов скрывали 10 лет

Тайное стало явным лишь тогда, когда артисты сами решили все озвучить.

Леонид Филатов встретил Нину Шацкую в Театре на Таганке. Оба артиста были семейными людьми. Но Шацкая страдала от неверности супруга Валерия Золотухина, а автор сказки «Про Федота-стрельца, удалого молодца» безоглядно влюбился в эффектную блондинку.

«Казни меня, избей, но реши, наконец, как со мной быть. Ты видишь, я не волен в своих мыслях. Ты — это все. ВСЕ! Другого не может быть», — писал артист Шацкой.

Однажды они случайно встретились в театре. Выходной день, репетиций нет, но обоих потянуло туда некое тревожное чувство. Спонтанная встреча положит начало тайному роману, который продлится 10 лет. Шацкая уйдет от Золотухина, а звезда «Экипажа» оставить жену, актрису Лидию Савченко, сможет не сразу.

Про их секретные отношения не знали ни близкие, ни коллеги в театре. В 1982 году они все-таки поженились. Вместе Филатов и Шацкая пережили испытание славой, вместе они боролись и с тяжелой болезнью артиста. После инсульта возлюбленному Шацкой удалили почки. Два года артист жил с искусственными органами, а после ему пересадили донорскую почку. Однако организм не сразу принял ее. Филатов скончался от двусторонней пневмонии в 2003 году.