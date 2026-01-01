Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Элиа Казан
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Награды и номинации Элиа Казан
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Награды и номинации Элиа Казан
Оскар 1999
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1955
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1948
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1964
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1956
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1952
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Лучший драматический фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1972
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1947
Полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1955
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1948
Лучший режиссёр
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1954
Silver Lion
Победитель
Pasinetti Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950
International Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1996
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1953
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
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