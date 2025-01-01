Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Луи Маль
Награды
Награды и номинации Луи Маля
Louis Malle
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Луи Маля
Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1982
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1973
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1956
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Academy Fellowship
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1987
Golden Lion
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
Special Golden Ciak
Победитель
UNICEF Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1980
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1963
Special Jury Prize
Победитель
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1958
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1984
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1967
Гран При
Номинант
Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала
Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667