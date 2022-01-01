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На посошок
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dernier pour la route, Le

На посошок, 2009

2009 / Франция
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Картина поставлена по мотивам автобиографической книги известного журналиста Эрве Шабалье, в которой тот поведал миру о своих проблемах с алкоголем.
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Филипп Годо
В ролях
Франсуа Клузе
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Анна Консиньи
Мэрилин Канто
Мэрилин Канто
Бернар Кампан
Бернар Кампан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На посошок 1 постер
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