Сериал «Она, он и она» – это российская детективная мелодрама о семейных тайнах. Анна и Денис счастливы в браке, однако завести ребенка у них никак не получается. Муж успокаивает любимую, уверяя, что его не беспокоит этот минус их брака. Но неожиданно Денис погибает, а на голову безутешной вдовы сразу же сваливается еще одна шокирующая новость. Оказывается, у супруга была дочка от другой женщины, которую он к тому же заботливо воспитывал. Аня должна разобраться в его секретах и сделать решающий выбор.