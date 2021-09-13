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Постер к сериалу Она, он и она
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Киноафиша Сериалы Она, он и она
Она, он и она (2020 - 2021) Она, он и она 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Она, он и она» – это российская детективная мелодрама о семейных тайнах. Анна и Денис счастливы в браке, однако завести ребенка у них никак не получается. Муж успокаивает любимую, уверяя, что его не беспокоит этот минус их брака. Но неожиданно Денис погибает, а на голову безутешной вдовы сразу же сваливается еще одна шокирующая новость. Оказывается, у супруга была дочка от другой женщины, которую он к тому же заботливо воспитывал. Аня должна разобраться в его секретах и сделать решающий выбор.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Пашков
Александр Пашков Борис
Петр Романов
Петр Романов Антон
Александр Соколовский
Александр Соколовский Денис
Евгения Розанова
Евгения Розанова Анна
Алёна Коломина
Алёна Коломина Галя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Она, он и она - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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