Сериал «Чужие дети» – это мелодрама о материнских чувствах. Бизнесмен Борис мечтает о собственном ребенке. Но его жена – молодая актриса – не может родить сама. Ее знакомая Мария предлагает паре выход: пригласить суррогатную мать, а лучше сразу двоих, чтобы беременность точно состоялась и завершилась удачно. Одной из «наемных мам» становится Даша, у которой уже есть свой муж и ребенок. Она соглашается на этот шаг, чтобы вытащить семью из финансовой ямы. Но случается так, что обе суррогатные матери рожают здоровых малышей.