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Киноафиша Сериалы Чужие дети
Чужие дети (2020 - 2020) Чужі діти 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

Сериал «Чужие дети» – это мелодрама о материнских чувствах. Бизнесмен Борис мечтает о собственном ребенке. Но его жена – молодая актриса – не может родить сама. Ее знакомая Мария предлагает паре выход: пригласить суррогатную мать, а лучше сразу двоих, чтобы беременность точно состоялась и завершилась удачно. Одной из «наемных мам» становится Даша, у которой уже есть свой муж и ребенок. Она соглашается на этот шаг, чтобы вытащить семью из финансовой ямы. Но случается так, что обе суррогатные матери рожают здоровых малышей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Александр Пашков
Александр Пашков
Алина Ланина
Алина Ланина
Александр Мохов
Александр Мохов
Евгений Воловенко
Евгений Воловенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужие дети - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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