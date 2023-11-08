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Постер сериала Дела житейские-2
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Киноафиша Сериалы Дела житейские-2

Дела житейские-2 (2023 - 2023)

Dela zhitejskie-2 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Одинокий старик не может получить льготные лекарства по рецепту. Что может пойти не так в этом простом деле, за которое берётся комитет соцподдержки в лице Веры Филатовой? Выясняется, что и старик не одинокий, и лекарства он получает, а самое странное – они ему вообще не нужны или нужны для чего-то другого… Второе дело, напротив, кажется очень сложным: девочку, живущую в отдалённом посёлке, отказывается возить водитель школьного автобуса, ссылаясь на аварийное состояние дороги. Найти ответственных за этот участок – головоломка. Но решение проблемы приходит с неожиданной стороны. А в жизни Веры всё переворачивается с ног на голову. Ей сообщают, что много лет назад её сын не умер в роддоме, как ей сказали, а был отдан в приёмную семью. 

В ролях
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Наталья Онищенко
Наталья Онищенко
Александр Подобед
Всеволод Болдин
Всеволод Болдин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дела житейские-2 - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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