Одинокий старик не может получить льготные лекарства по рецепту. Что может пойти не так в этом простом деле, за которое берётся комитет соцподдержки в лице Веры Филатовой? Выясняется, что и старик не одинокий, и лекарства он получает, а самое странное – они ему вообще не нужны или нужны для чего-то другого… Второе дело, напротив, кажется очень сложным: девочку, живущую в отдалённом посёлке, отказывается возить водитель школьного автобуса, ссылаясь на аварийное состояние дороги. Найти ответственных за этот участок – головоломка. Но решение проблемы приходит с неожиданной стороны. А в жизни Веры всё переворачивается с ног на голову. Ей сообщают, что много лет назад её сын не умер в роддоме, как ей сказали, а был отдан в приёмную семью.