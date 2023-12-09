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Постер сериала Стряпуха-2. Конфетная леди
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Киноафиша Сериалы Стряпуха-2. Конфетная леди

Стряпуха-2. Конфетная леди (2023 - 2023)

Stryapuha-2. Konfetnaya ledi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

"Семейная лодка" Виктории дала течь: любимый супруг уехал, разобидевшись на недостаток внимания. Однако не всё потеряно: неизвестный посредник уверяет певицу, что внезапное исчезновение мужа – лишь способ, который изобрёл Егор с целью освежить забуксовавшие отношения. Напрасно верная Ульяна призывает хозяйку к трезвомыслию: Вика с головой бросается в "любовный квест". Если бы только она могла предположить, что ожидает её в конце пути... А расхлёбывать заварившуюся кашу, как всегда, Ульяне... Слухи о детективных способностях бывшей поп-дивы и её кухарки распространились по городу. И вот уже местный химик-любитель обращается к ним с просьбой о помощи: у него похитили уникальное изобретение в области косметики. Виктория и Ульяна смело берутся за дело. А между тем их друг, следователь Прошкин, ломает голову над серией загадочных отравлений, происходящих в Сутейске... 

В ролях
В ролях
Татьяна Трунова
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Светлана Щедрина
Светлана Щедрина
Всеволод Цурило
Александр Пашков
Александр Пашков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Стряпуха-2. Конфетная леди - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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