"Семейная лодка" Виктории дала течь: любимый супруг уехал, разобидевшись на недостаток внимания. Однако не всё потеряно: неизвестный посредник уверяет певицу, что внезапное исчезновение мужа – лишь способ, который изобрёл Егор с целью освежить забуксовавшие отношения. Напрасно верная Ульяна призывает хозяйку к трезвомыслию: Вика с головой бросается в "любовный квест". Если бы только она могла предположить, что ожидает её в конце пути... А расхлёбывать заварившуюся кашу, как всегда, Ульяне... Слухи о детективных способностях бывшей поп-дивы и её кухарки распространились по городу. И вот уже местный химик-любитель обращается к ним с просьбой о помощи: у него похитили уникальное изобретение в области косметики. Виктория и Ульяна смело берутся за дело. А между тем их друг, следователь Прошкин, ломает голову над серией загадочных отравлений, происходящих в Сутейске...