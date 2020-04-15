Драматичная история разворачивается в жизни Елены. В прошлом ей пришлось пережить смерть любимого человека, потерять все деньги, бизнес и дом. Она смогла преодолеть все трудности и стать успешной женщиной. Елена повторно вышла замуж. Перед свадьбой ее дочери выясняется, что ее первый муж Валерий на самом деле жив. Он объясняет жене и детям, что его семилетнее отсутствие должно было обеспечить их безопасность. Эта история сбивает всех с толку. Елене предстоит узнать, какие еще секреты хранит ее семья.