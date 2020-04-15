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Киноафиша Сериалы Если ты меня простишь
Если ты меня простишь (2019 - 2021) Якщо ти мене пробачиш 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Драматичная история разворачивается в жизни Елены.  В прошлом ей пришлось пережить смерть любимого человека, потерять все деньги, бизнес и дом. Она смогла преодолеть все трудности и стать успешной женщиной. Елена повторно вышла замуж. Перед свадьбой ее дочери выясняется, что ее первый муж Валерий на самом деле жив. Он объясняет жене и детям, что его семилетнее отсутствие должно было обеспечить их безопасность. Эта история сбивает всех с толку.  Елене предстоит узнать, какие еще секреты хранит ее семья.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Пашков
Александр Пашков
Елена Стефанская
Ольга Гришина
Ольга Гришина
Владислав Писаренко
Константин Корецкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Если ты меня простишь - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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