В центре событий оказывается молодая обеспеченная девушка по имени Саша Савельева. Она собирается замуж за молодого человека, которого очень любит. Жизнь героини резко меняется, когда прямо накануне свадебного торжества она застает своего возлюбленного Антона с другой. Разъяренная Саша совершает бездумный поступок – на следующий день расписывается с первым встречным по имени Сережа. Саша понятия не имеет, что Сергей не обычный водитель, за которого себя выдает, а новый топ-менеджер в фирме ее отца.