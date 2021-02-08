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Киноафиша Сериалы За первого встречного

За первого встречного (2021 - 2021)

За первого встречного 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая обеспеченная девушка по имени Саша Савельева. Она собирается замуж за молодого человека, которого очень любит. Жизнь героини резко меняется, когда прямо накануне свадебного торжества она застает своего возлюбленного Антона с другой. Разъяренная Саша совершает бездумный поступок – на следующий день расписывается с первым встречным по имени Сережа. Саша понятия не имеет, что Сергей не обычный водитель, за которого себя выдает, а новый топ-менеджер в фирме ее отца.

В ролях
В ролях
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Александр Пашков
Александр Пашков
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
За первого встречного - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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