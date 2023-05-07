Сериал «Стряпуха» – это российская детективная мелодрама о вдове полицейского, которая устраивается кухаркой в дом богатого бизнесмена. Ульяна вынуждена одна содержать семью, поэтому она не отказывается ни от каких подработок, а олигарх Егор Фомин предлагает ей неплохое жалованье. Вот только его молодая жена – поп-дива Виктория – не дает прислуге спокойной жизни. Но чем больше Ульяна узнает капризную девицу, тем больше убеждается: у Вики есть серьезные проблемы, разобраться с которыми в одиночку она не может.