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Киноафиша Сериалы Стряпуха

Стряпуха (2023 - 2023)

Стряпуха 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Сериал «Стряпуха» – это российская детективная мелодрама о вдове полицейского, которая устраивается кухаркой в дом богатого бизнесмена. Ульяна вынуждена одна содержать семью, поэтому она не отказывается ни от каких подработок, а олигарх Егор Фомин предлагает ей неплохое жалованье. Вот только его молодая жена – поп-дива Виктория – не дает прислуге спокойной жизни. Но чем больше Ульяна узнает капризную девицу, тем больше убеждается: у Вики есть серьезные проблемы, разобраться с которыми в одиночку она не может.

В ролях
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Светлана Щедрина
Светлана Щедрина
Игорь Головин
Валентина Нейморовец
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Стряпуха - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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