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Киноафиша Сериалы Министерство

Министерство (2017 - 2023)

Ministerstvo 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Министерство» – это социальная драма о непростой работе двух коллег и друзей – заместителей министра Гришко и Бранда. Служба ежедневно портит им нервы: то в СМИ просочится нелицеприятная информация об их шефе, то полпред президента на него разозлится, то обманутая дольщица прикует себя наручниками к ограде министерства, то жители города выйдут на несанкционированный пикет. А решать все это приходится двум мужчинам, каждого из которых дома ждут ревнивые жены, а в отелях – нервные любовницы.

В ролях
В ролях
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Александр Пашков
Александр Пашков
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Ольга Зайцева
Анна Полупанова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Министерство - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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