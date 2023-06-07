Сериал «Министерство» – это социальная драма о непростой работе двух коллег и друзей – заместителей министра Гришко и Бранда. Служба ежедневно портит им нервы: то в СМИ просочится нелицеприятная информация об их шефе, то полпред президента на него разозлится, то обманутая дольщица прикует себя наручниками к ограде министерства, то жители города выйдут на несанкционированный пикет. А решать все это приходится двум мужчинам, каждого из которых дома ждут ревнивые жены, а в отелях – нервные любовницы.