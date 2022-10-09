Совсем другая: в этой красотке почти не узнать малышку из фильма «Хроники Нарнии»

Юная актриса Джорджи Хенли прославилась в 10 лет, сыграв Люси Певенси в экранизации фэнтезийного романа «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф». Впоследствии актриса вернулась к роли Люси в еще двух фильмах – «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».

Несмотря на блестящий старт в кино, после «Хроник» Хенли снималась лишь изредка. Звезда засветилась в еще одной экранизации классике – в картине «Джейн Эйр» 2006 года и в недавнем сериале «Испанская принцесса» в роли Маргариты Тюдор.

Джорджи Хенли оказалась всесторонне развитой девушкой. В 2016 году она окончила Клэр-колледж Кембриджского университета, где изучала английский язык и литературу. Сейчас Хенли 27 лет: она играет в театре, пишет стихи и публикуется в небольших изданиях.