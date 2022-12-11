Малышку Люси их «Хроник Нарнии» не узнать: посмотрите, что с ней стало спустя 17 лет

Джорджи Хенли исполнила роль Люси Певенси в легендарных «Хрониках Нарнии». Трудно в это поверить, но первая часть вышла 17 лет назад, и сегодня в этой красотке вы вряд ли узнаете ту малышку.

Хенли стала мировой знаменитостью после «Нарнии», и через какое-то время она появилась еще в нескольких картинах. Но позднее Джорджи решила сосредоточиться на учебе в Кембридже, где Хенли углубленно изучала родной язык и английскую литературу.

Впрочем, она не забросила актерскую карьеру во время студенчества. Актриса появлялась в театральных постановках «Сыграй еще раз, Сэм», «Троянки» и «Заводной апельсин». После череды успешных ролей в спектаклях Хенли решила вернуться на экраны. В 2019 году вышел исторический сериал «Испанская принцесса», где Джорджи сыграла королеву Шотландии Маргариту Тюдор. Также Хенли пишет стихи и публикует свои произведения в британских литературных изданиях.

Со времен «Хроник Нарнии» актриса изменилась, но с некоторых ракурсов ее мягкие черты лица выдают тот знакомый образ.