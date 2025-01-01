Меню
Лаура Сан Джакомо
Награды
Награды и номинации Лаура Сан Джакомо
Laura San Giacomo
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лаура Сан Джакомо
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
