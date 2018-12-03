Сериал «Ангелина» рассказывает о судьбе молодой деревенской знахарки. Девушка унаследовала дар своей бабушки: Ангелина лечит больных, делает привороты и снимает порчи. Но ее жених Павел не одобряет такую «профессию». А масла в огонь подливает влюбленная в него подруга Инга. В итоге паре приходится расстаться. Паша женится на Инге, и вскоре в их семье появляются на свет близнецы. Однажды дети заболевают, и вылечить их просят Ангелину. Но один из малышей все-таки умирает, и женщину обвиняют в намеренном убийстве.