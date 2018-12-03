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Постер к сериалу Ангелина
Постер к сериалу Ангелина
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Киноафиша Сериалы Ангелина
Ангелина (2018 - 2018) Ангелина 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 16 минут
О чем сериал

Сериал «Ангелина» рассказывает о судьбе молодой деревенской знахарки. Девушка унаследовала дар своей бабушки: Ангелина лечит больных, делает привороты и снимает порчи. Но ее жених Павел не одобряет такую «профессию». А масла в огонь подливает влюбленная в него подруга Инга. В итоге паре приходится расстаться. Паша женится на Инге, и вскоре в их семье появляются на свет близнецы. Однажды дети заболевают, и вылечить их просят Ангелину. Но один из малышей все-таки умирает, и женщину обвиняют в намеренном убийстве.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Куликова
Мария Куликова
Леонид Громов
Леонид Громов
Александр Яцко
Александр Яцко
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ангелина - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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