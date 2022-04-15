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Киноафиша Сериалы Пригласи в дом призрака
Пригласи в дом призрака (2022 - 2022) Пригласи в дом призрака 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 28 минут
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О чем сериал

Российский детективный сериал «Пригласи в дом призрака» снят по одноименному роману Екатерины Островской. Главная героиня – частный детектив Вера Бережная, знакомая зрителям по другим историям. Однажды в ее агентство обращается со странной просьбой бизнесмен Волохов. Он хочет разыскать девушку, которая провела с ним ночь. Утром мужчина проснулся один и осознал, что не помнит событий минувшего вечера. Получить ответы он надеется от ночной гостьи. Вскоре кто-то убивает бывшую возлюбленную Волохова.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Куликова
Мария Куликова
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Сергей Генкин
Сергей Генкин
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пригласи в дом призрака - Сезон 1 Сезон 1
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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