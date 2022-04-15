Российский детективный сериал «Пригласи в дом призрака» снят по одноименному роману Екатерины Островской. Главная героиня – частный детектив Вера Бережная, знакомая зрителям по другим историям. Однажды в ее агентство обращается со странной просьбой бизнесмен Волохов. Он хочет разыскать девушку, которая провела с ним ночь. Утром мужчина проснулся один и осознал, что не помнит событий минувшего вечера. Получить ответы он надеется от ночной гостьи. Вскоре кто-то убивает бывшую возлюбленную Волохова.