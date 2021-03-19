Меню
Постер сериала Кто поймал букет невесты
1 постер
Киноафиша Сериалы Кто поймал букет невесты

Кто поймал букет невесты (2021 - 2021)

Kto pojmal buket nevesty 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Свадьба дочери крупного бизнесмена заканчивается убийством жениха — известного красавца-актера Мирослава. К расследованию подключается владелица детективного агентства Вера Бережная. Помочь ей вызывается фотограф Аня Игнатьева, которая оказалась на свадьбе по заданию журнала. Выясняется, что смерти популярного актера желали слишком многие: его деловой партнёр, режиссер, с которым актер накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий день погибает друг Мирослава, дело приобретает совсем неожиданный оборот… Вере предстоит узнать, кто открыл охоту на представителей «золотой молодежи», и что скрывает светский фотограф Аня.

В ролях
Мария Куликова
Алексей Зеленский
Анатолий Лобоцкий
Иван Косичкин
Александр Арсентьев
Сергей Дорогов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Сезоны
Кто поймал букет невесты - Сезон 1 Сезон 1
2021, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
