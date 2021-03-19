Свадьба дочери крупного бизнесмена заканчивается убийством жениха — известного красавца-актера Мирослава. К расследованию подключается владелица детективного агентства Вера Бережная. Помочь ей вызывается фотограф Аня Игнатьева, которая оказалась на свадьбе по заданию журнала. Выясняется, что смерти популярного актера желали слишком многие: его деловой партнёр, режиссер, с которым актер накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий день погибает друг Мирослава, дело приобретает совсем неожиданный оборот… Вере предстоит узнать, кто открыл охоту на представителей «золотой молодежи», и что скрывает светский фотограф Аня.