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Киноафиша Сериалы Рецепт счастья

Рецепт счастья (2024 - …)

Recept schastya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь врача Екатерины Смирновой похожа на сказку. Ради любимого мужчины Сергея она переехала в деревню, занимается любимым делом – спасает людей. Екатерина и Сергей готовятся к свадьбе. Но в одночасье вместо семейного счастья жизнь Екатерины превращается в настоящий ад. Накануне свадьбы погибает юная девушка – фельдшер Наташа и Катю обвиняют в ее убийстве. Сергей открывается для героини с новой стороны – он верит уликам, а не ее словам. Ложь, сплетни и козни испытывают на прочность отношения влюбленных, а жизнь Екатерины оказывается под угрозой.

В ролях
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Валерий Ярёменко
Юлия Подозёрова
Юлия Подозёрова
Андрей Бутин
Юлия Жигалина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Рецепт счастья - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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