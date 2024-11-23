Жизнь врача Екатерины Смирновой похожа на сказку. Ради любимого мужчины Сергея она переехала в деревню, занимается любимым делом – спасает людей. Екатерина и Сергей готовятся к свадьбе. Но в одночасье вместо семейного счастья жизнь Екатерины превращается в настоящий ад. Накануне свадьбы погибает юная девушка – фельдшер Наташа и Катю обвиняют в ее убийстве. Сергей открывается для героини с новой стороны – он верит уликам, а не ее словам. Ложь, сплетни и козни испытывают на прочность отношения влюбленных, а жизнь Екатерины оказывается под угрозой.