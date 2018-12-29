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Киноафиша Сериалы Моя звезда
Моя звезда (2018 - 2018) Моя звезда 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Моя звезда» – это история о дружбе писателя Константина и преподавательницы Марии. Их отношения длятся уже много лет, еще с юности. Костя всегда оказывал поддержку Маше, которую в штуку прозвал Мари, но при этом упорно не замечал, что несчастная девушка безответно любит его. Мария так и не рискнула рассказать другу о влечении своего сердца. Отчаявшись, она приняла давние ухаживания со стороны Кирилла. Но спустя некоторое время мужчина скончался от внезапного приступа.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Куликова
Мария Куликова
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Илья Ермолов
Илья Ермолов
Петр Коврижных
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя звезда - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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