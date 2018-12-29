Российский мелодраматический сериал «Моя звезда» – это история о дружбе писателя Константина и преподавательницы Марии. Их отношения длятся уже много лет, еще с юности. Костя всегда оказывал поддержку Маше, которую в штуку прозвал Мари, но при этом упорно не замечал, что несчастная девушка безответно любит его. Мария так и не рискнула рассказать другу о влечении своего сердца. Отчаявшись, она приняла давние ухаживания со стороны Кирилла. Но спустя некоторое время мужчина скончался от внезапного приступа.