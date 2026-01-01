Магазинчик ужасов - little shop of horrors (1986) official trailer - steve martin, bill murray comedy musical hd
Магазинчик ужасов

, 1986
Little Shop of Horrors
США / ужасы, комедия / 18+
Постер фильма Магазинчик ужасов
Магазинчик ужасов - little shop of horrors (1986) official trailer - steve martin, bill murray comedy musical hd
Магазинчик ужасов  little shop of horrors (1986) official trailer - steve martin, bill murray comedy musical hd

О фильме

В цветочном магазине выставили странное растение — зловещий цветок, с появлением которого и началась эта история. Цветок не нуждался в обычном уходе, в поливке, в солнечном свете, — потому что по природе своей он… людоед. И каждый вечер он ждет новую жертву к себе на ужин. Эта знаменитая, прогремевшая на всю Америку картина — великолепный мюзикл, забавный и страшный одновременно, с участием монстра — цветка и известнейших американских комиков.

В ролях

Рик Морэнис
Эллен Грин
Винсент Гардения
Стив Мартин
Стив Мартин
Тичина Арнольд
Тичина Арнольд
Тиша Кэмпбелл
Тиша Кэмпбелл
Режиссер Фрэнк Оз
Сценарист Ховард Эшман, Алан Менкен, Роджер Корман, Чарльз Б. Гриффит
Композитор Майлз Гудман, Алан Менкен
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 19 декабря 1986
Дата выхода
19 марта 1987 Австралия M
1 апреля 1987 Австрия 12
19 декабря 1986 Бразилия 12
26 марта 1987 Великобритания PG
13 мая 1987 Германия 12
12 сентября 1987 Греция 13
19 декабря 1986 Ирландия PG
1 января 1989 Испания A
16 апреля 1987 Нидерланды 6
19 декабря 1986 США PG-13
3 июня 1987 Франция U
19 декабря 1986 Швеция 15
18 апреля 1987 Япония G

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Магазинчик ужасов - little shop of horrors (1986) official trailer - steve martin, bill murray comedy musical hd
Магазинчик ужасов Little shop of horrors (1986) official trailer - steve martin, bill murray comedy musical hd
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
На улицах Японии почти не встречаются люди с лишним весом: и это не генетика — причина куда банальнее
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Про «Первый отдел» забыла: жду именно эти 3 новых сериала — один особенно долгожданный
Приелись голливудские развязки? У французов есть детектив с финалом, от которого челюсть отвисает — он «запомнится навсегда»
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
