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Фильмография
Юко Дайке
Yūko Daike
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Персоны
Юко Дайке
Юко Дайке
Yūko Daike
Дата рождения
9 августа 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Коти, Япония
Рост
169 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.8
Кикуджиро
(1999)
7.5
Затоiчи
(2003)
7.3
Куклы
(2002)
Фильмография Юко Дайке
7.5
Затоiчи
Zatoichi
боевик
2003, Япония
Рецензия
7.3
Куклы
Dolls
драма, мелодрама
2002, Япония
7.8
Кикуджиро
Kikujirô no natsu
драма, комедия
1999, Япония
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