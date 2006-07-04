Японская дорама о мужчине не желающем жениться и его женщинах. Сорокалетний архитектор Шинсуке Кувано старается избегать близких контактов с женщинами, да и они не выносят его скверного характера. В его жизни нет места романтическим отношениям — днём усердная работа, вечером превосходный ужин в сопровождении классической музыки. Каждый день проектируя дома для людей, он ненавидит их будущих обитателей, тяготиться общением с родственниками и не заводит друзей. Но однажды, ему вынужденно приходится нарушить своё уединение. Кувано заболевает и на помощь к нему приходят сразу две прекрасные особы. Милая соседка вызывает скорую, а в больнице его лечит очаровательная докторка Натсуми. Так в жизни героя наконец появляются женщины, но смогут ли они выдержать его скверный характер?