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Постер сериала Убежденный холостяк
Постер сериала Убежденный холостяк
Постер сериала Убежденный холостяк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Убежденный холостяк

Убежденный холостяк (2006 - 2019)

Kekkon Dekinai Otoko 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 22 часа 0 минут

О чем сериал

Японская дорама о мужчине не желающем жениться и его женщинах. Сорокалетний архитектор Шинсуке Кувано старается избегать близких контактов с женщинами, да и они не выносят его скверного характера. В его жизни нет места романтическим отношениям — днём усердная работа, вечером превосходный ужин в сопровождении классической музыки. Каждый день проектируя дома для людей, он ненавидит их будущих обитателей, тяготиться общением с родственниками и не заводит друзей. Но однажды, ему вынужденно приходится нарушить своё уединение. Кувано заболевает и на помощь к нему приходят сразу две прекрасные особы. Милая соседка вызывает скорую, а в больнице его лечит очаровательная докторка Натсуми. Так в жизни героя наконец появляются женщины, но смогут ли они выдержать его скверный характер?

В ролях
В ролях
Хироси Абэ
Юи Натсукава
Рейко Такашима
Мицуко Кусабуе
Такаси Цукамото
Такаси Цукамото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
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Сезоны
Убежденный холостяк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 12 эпизодов
 
Убежденный холостяк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
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