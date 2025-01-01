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Фальшивая нота
Билеты от 1500₽
Киноафиша Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Дидье Карона

Спектакль «Фальшивая нота» поставлен по одноименной пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Эта психологическая драма с элементами детектива захватывает с первых минут и держит в напряжении до самого конца.

Сюжет

Главный герой спектакля — всемирно признанный дирижер, который после напряженного концерта уединяется в своей гримерке. Ему нужно время, чтобы отдохнуть и провести вечер с семьей. Однако его покой нарушает застенчивый незнакомец по имени Динкель, представившийся горячим поклонником. Динкель хочет получить фото и автограф для своей жены.

Эта на первый взгляд незначительная встреча оборачивается драматическим поворотом. В течение одного вечера каждый из них вынужден столкнуться с тем, что 40 лет пытался забыть. Один из них совершил ужасное преступление и теперь должен за него ответить. Другой человек снова переживает свои давние терзания.

Актерский Состав

В спектакле участвуют:

  • Владимир Стеклов — Народный артист России
  • Игорь Ливанов — Заслуженный артист России

Не пропустите

«Фальшивая нота» — это спектакль о глубинных человеческих чувствах, от величия до падения, от превосходства до раскаяния. Погрузитесь в мир страстей и интриг, где каждый персонаж стремится найти завершение своей истории. Не пропустите это захватывающее произведение, которое обещает оставить неизгладимое впечатление.

Режиссер
Леонид Кулагин
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
9 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
20 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
17 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
20 апреля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 700 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00

Фотографии

Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота Фальшивая нота

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