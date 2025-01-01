Спектакль по пьесе Дидье Карона

Спектакль «Фальшивая нота» поставлен по одноименной пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Эта психологическая драма с элементами детектива захватывает с первых минут и держит в напряжении до самого конца.

Сюжет

Главный герой спектакля — всемирно признанный дирижер, который после напряженного концерта уединяется в своей гримерке. Ему нужно время, чтобы отдохнуть и провести вечер с семьей. Однако его покой нарушает застенчивый незнакомец по имени Динкель, представившийся горячим поклонником. Динкель хочет получить фото и автограф для своей жены.

Эта на первый взгляд незначительная встреча оборачивается драматическим поворотом. В течение одного вечера каждый из них вынужден столкнуться с тем, что 40 лет пытался забыть. Один из них совершил ужасное преступление и теперь должен за него ответить. Другой человек снова переживает свои давние терзания.

Актерский Состав

В спектакле участвуют:

Владимир Стеклов — Народный артист России

Игорь Ливанов — Заслуженный артист России

Не пропустите

«Фальшивая нота» — это спектакль о глубинных человеческих чувствах, от величия до падения, от превосходства до раскаяния. Погрузитесь в мир страстей и интриг, где каждый персонаж стремится найти завершение своей истории. Не пропустите это захватывающее произведение, которое обещает оставить неизгладимое впечатление.