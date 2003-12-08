Главный герой российского сериала «Участок» – молодой полицейский Павел Кравцов, для которого моральные принципы и вежливое отношение к людям оказываются важнее денег и карьеры. За эту трогательную «профнепригодность» его отправляют из столицы в деревню Анисовку, где ему предстоит занять пост местного участкового. Сам Паша не ропщет, ведь он предан своему делу всей душой. Но вот его супруга оказывается не в восторге от такого «повышения» и подает на развод. На новое место службы с ним отправляется лишь верный пес Цезарь.