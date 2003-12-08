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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Участок

Участок (2003 - 2003)

Участок 12+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 12 минут
О чем сериал

Главный герой российского сериала «Участок» – молодой полицейский Павел Кравцов, для которого моральные принципы и вежливое отношение к людям оказываются важнее денег и карьеры. За эту трогательную «профнепригодность» его отправляют из столицы в деревню Анисовку, где ему предстоит занять пост местного участкового. Сам Паша не ропщет, ведь он предан своему делу всей душой. Но вот его супруга оказывается не в восторге от такого «повышения» и подает на развод. На новое место службы с ним отправляется лишь верный пес Цезарь.

В ролях
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Александр Семчев
Александр Семчев
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Участок - Сезон 1 Сезон 1
2003, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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